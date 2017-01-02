Файлообменник Ex.ua запустился на новом домене. Новости

Крупнейший украинский файлообменник Ex.ua возобновил работу на новом домене. Об этом сообщает администрация ресурса.

«Решение портала о прекращении деятельности вызвало у пользователей множество вопросов. На портал пришло огромное количество запросов, где теперь можно будет хранить файлы. За время существования сервис Еx-файлы стал персональным накопительным диском для многих граждан Украины. На нем хранились личные архивы, профессиональные наработки и персональные подборки файлов. Сообщаем, что сервис Еx-файлы перезапущен на домене Fex.net (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования», – говорится в сообщении.

Отмечается, что функционал будет расширяться. «В течении двух месяцев будут реализованы дополнительные возможности файлообмена, включая запуск постоянного хранилища и облака потокового вещания. Для первых 100 тыс. украинских пользователей ожидаемая цена хранения информации составит 1$ за 1ТБ в месяц. Все владельцы почтовых ящиков Ex.ua получат дополнительное расширение на домене Fex.net c тем же логином и паролем доступа», – уточняет администрация ресурса.

«Fex.net должен стать новым этапом в развитии сервисов хранения информации, и это будет украинский ресурс. Он станет полностью защищенным и абсолютно безопасным», – отмечается в заявлении.

Напомним, 16 ноября крупнейший в Украине файлообменник Ex.ua объявил о решении прекратить работу ресурса в знак протеста против «последних законодательных инициатив в сфере якобы борьбы с пиратством». Так, ресурс выразил протест против закона №3081-д, который среди прочего позволит правообладателям блокировать сайты, которые нарушили чье-то авторское право, без решения суда. Вслед за Ex.ua о своем решении прекратить работу сообщил крупнейший украинский торрент-трекер Torrents.net.ua.

Позже администрация Ex.ua заявила о выставлении на продажу домена за $1 млн.

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