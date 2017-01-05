Все о субсидиях. Как правильно пользоваться и у кого могут забрать скидку в 2017-м. Новости

В Украине в этом отопительном сезоне субсидию получают семь миллионов семей – почти половина украинцев. В результате поэтапного повышения тарифов на коммуналку государство с каждым годом тратит на субсидии все больше и больше. При этом и эксперты, и чиновники отмечают, что систему выплат необходимо реформировать: ужесточить контроль и изменить процедуру выплаты. В перспективе на субсидиях украинцы смогут зарабатывать, однако и сейчас сумму в платежках можно существенно уменьшить. В 2017 году, после пересмотра минималки и нормативов, платить придется больше. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, что ждет субсидиантов и как платить за коммуналку меньше.

Как устроена субсидия: сколько приходится платить и почему суммы разные

В бюджете на 2017 год на субсидии заложена рекордная сума – 51 миллиард гривен. Правда, и количество украинцев, которые оформили субсидии, выросло в 21 раз. В 2014-м субсидию оформили 450 тысяч человек, а в 2017-м, согласно подсчетам Кабмина, «скидку на коммуналку» получат 9 миллионов семей (еще два миллиона человек оформят субсидию в 2017 году). При этом всего в стране зарегистрировано 15 миллионов домохозяйств, то есть фактически 60% украинцев будут оплачивать коммунальные услуги с помощью государства.

Субсидия назначается на социальную норму потребления и зависит всего от двух факторов: дохода семьи и количества человек. Исходя из дохода, органы социальной защиты рассчитывают обязательный платеж (сумма, которую нужно платить за коммуналку, а остальное покроет государство), а от количества человек зависит норма потребления.

К примеру, семья из трех человек, которая живет в доме площадью 73 квадратных метра и отапливает его с помощью газа, согласно нормативу, должна тратить: 150 кВт*час света, 13,2 кубометра газа на приготовление пищи и 401 кубометр на отопление, 7,2 кубометра холодной воды и 4,8 кубометра горячей. Именно на этот объем услуг и будет начислена субсидия. Если тратить больше – за остальное придется платить полную стоимость.

При условии, если общий доход семьи 6 тысяч гривен, сумма обязательного платежа составит 582 гривни. Размер субсидии – стабильный, в то время как сумма обязательного платежа может уменьшаться. Если вместо 400 кубометров газа, на которые рассчитана субсидия, потратить 150, деньги, выделенные на оплату еще 250 кубометров, перейдут на следующий месяц. Сэкономленные средства могут вовсе «покрыть» обязательный платеж, отмечают в Минсоцполитики.

Что изменится в 2017 году: монетизация и новые нормы

В 2017 году, как сообщает источник издания в Кабинете министров, нормативы потребления планируют снизить. В первую очередь речь идет о потреблении газа. Предположительно, вместо 5,5 кубометров газа на отопление одного квадратного метра жилья планируют выделять 4 кубометра. Новые нормы могут вступить в силу в мае 2017-го. Таким образом, государство будет выделять субсидию на меньший объем голубого топлива. Украинцам придется снизить свое потребление, или же за «лишние» платить по полной стоимости.

Заммглавы департамента «Натфогаза» Алексей Хабатюк уверен – действующие нормативы завышены. По подсчетам «Нафтогаза», реально украинцы используют 4 кубометра. Отметим, за несколько лет в Украине норму потребления газа сократили в два раза – с 11 до 5,5 кубометров на квадратный метр. Если раньше в квартире площадью 30 квадратных метров субсидия «покрывала» 330 кубометров газа, после снижения нормативов – всего 165 кубов.

Однако главное нововведения, которое запланировано на 2017 год – монетизация субсидий. «Монетизацию субсидий обсуждают в Кабинете министров. Премьер-министр, Мировой банк и рабочая группа Кабмина. Правительство об этом думает. Наконец-то осознание того, что монетизация необходима, появилось», – рассказывает представитель Минфина, руководитель офиса реформ Яна Бугримова.

В Кабмине уверены: если деньги на субсидии выдать украинцам «на руки», появится стимул для экономии – чем меньше потратили на «коммуналку», тем больше денег осталось. Если сейчас «сэкономленные» средства переходят на следующий месяц, в наступившем 2017 году деньги могут выдавать «на руки». Сейчас правительство рассматривает две главные модели монетизации. Первая – платить деньги теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые будут компенсировать субсидии, вторая – перечислять деньги, выделенные на субсидии, непосредственно потребителям. При этом вторая модель также имеет несколько вариантов. На карточки могут перечислять все деньги, и украинцы смогут тратить их на свое усмотрение, или же на карточки будут перечислять только сэкономленные средства, если субсидиант использовал ресурсов меньше, чем предусмотрено социальной нормой.

«Мое личное мнение: я бы шла поэтапно, потому что это изменение несет риски. Мы не знаем, как поведет себя человек, если мы на карточку отдадим все деньги, и не будет ограничений по использованию. Я не уверена, что в этом случае не упадет платежная дисциплина. Конечная цель – дать деньги людям. Должно быть подготовлено техническое решение: какие карточки и на какой базе. Возможно, нужно начинать с монетизации остатков, тогда мы избегаем риски неоплаты. Потом нужно переходить на полную монетизацию», – рассказывает Яна Бугримова.

Также эксперты сходятся во мнении: нужно внедрить систему верификации получателей соцвыплат, при этом искать не только «мертвые души» и тех, кто сделал покупку на сумму от 50 тыс. грн, но и тех, кто скрывает свой реальный доход. «Не выполнивши это, переходить к монетизации – это умножения проблем. Мотивация к мошенничеству будет расти», – уверен представитель «Натфогаза» Алексей Хабатюк.

В этом году сэкономленную субсидию у украинцев забрали

23 августа 2016 года правительство приняло постановление №534, в котором говорится о том, что сэкономленные деньги не пойдут в счет оплаты тепла этой зимой, а будут возвращены государству. Касается это не только газа, но тепловой и электроэнергии (если помещение отапливается не газом, а есть электрический котел или центральное отопление).

Еще несколько месяцев назад в правительстве заявляли: деньги, выделенные на субсидию, возвращать государству не нужно. «Если люди не использовали всю норму ресурсов на семью, сэкономленные средства субсидии остаются на счетах семьи и могут быть использованы в последующие месяцы, в том числе и для погашения обязательной части платежа», – заявлял министр соцполитики Андрей Рева в июле 2016 года.

Однако, в результате, средства за сэкономленные кубометры газа и Гкалл тепла вернутся государству. На счетах украинцев оставят только средства на оплату 100 кубометров газа, то есть 680 гривен.

В результате те украинцы, которые переплачивали за отопление или же, оформив субсидию, сокращали свое потребление – потеряли часть сэкономленных средств. Уже в 2017 году украинцам с субсидиями, которые получают минимальную зарплату, придется платить за коммуналку в два раза больше – минималка с 1 января вырастет с 1600 до 3200 гривен. Это, по подсчетам Минфина, позволит сэкономить государству 5 миллиардов гривен.

Субсидию и вовсе могут забрать если:

в течение 12 месяцев была совершена покупка или оплачена услуга на сумму от 50 тысяч гривен

субсидиант скрывает дополнительных доход

В общий доход при начислении субсидии также учитывается доход от сельскохозяйственной деятельности, сдачи жилья в аренду, доход от банковских депозитов или ценных бумаг.

Для того, чтобы «вычислить» недобросовестных получателей субсидий, Министерство финансов проводит масштабную верификацию. Так, параллельно с повышением тарифов чиновники планируют внедрять программу по энергосбережению и проверять, все ли субсидианты действительно имеют право на помощь от государства.

К слову, вице-премьер-министра Геннадия Зубко отмечает, что субсидия – «временная помощь». Для того, чтобы сэкономить «на всю жизнь», необходимо провести мероприятия по энергоэффективности.