Савченко приехала на Донбасс (Фото). Главная

Сегодня, 2 января, народный депутат Надежда Савченко прибыла на Донбасс навестить украинских военных. Об этом она написала на своей странце Facebook.

В частности политик приехала в Мариуполь, где зашла в гости к украинским бойцам и сфотографировалась с ними. «Посетила штабы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Службу несут на высоком уровне. Спасибо ребята за защиту Украины», – написала Савченко.

Кроме того, она также побывала на пропускном пункте на линии разграничения, дорога через который ведет в Донецк.

Фото: Facebook / Надія Савченко

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