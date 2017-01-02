В аптеках Украины 90% препаратов – генерики (аналоги). Новости

С каждым годом украинский рынок генерических препаратов (копий оригинальных лекарств) растет. По примерным подсчетам, на сегодняшний день из 13 тыс. медпрепаратов более 90% – это генерики и так называемые традиционные препараты (например, лекарственные травы). И с каждым годом, на 2-3% их становится больше, передает «UBR.ua».

При этом по мере того как расширяется выбор генериков в аптеках, становится больше граждан, которые предпочитают покупать именно их. Причина такой популярности банальна – неоригинальные лекарства зачастую намного дешевле оригинальных.

Так, на один дорогой оригинальный препарат приходится в среднем 2-3 более дешевых аналога. А популярные и «ходовые» среди покупателей и врачей лекарства и вовсе копируют со страшной силой.

«Порой, одинаковых по свойствам препаратов, но с разными названиями можно найти большое множество. К примеру, в Украине зарегистрировано порядка 130 позиций диклофенака, около 100 позиций флуконазола и азитромицина, а также более чем 70 позиций антибиотиков: амоксицилина, ципрофлоксацина и препаратов для снижения давления, например, амлодипина. Но нужно понимать, что генерики хоть и в большинстве своем дешевле оригинальных лекарств, но не всегда эффективны», – отметил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

По словам эксперта, более 10% генериков на сегодняшний день не принесут больному ожидаемого облегчения. Ранее, в 2013 году, эта цифра равнялась примерно 2-3%. Поэтому пациенту остается либо покупать дорогие медпрепараты, либо на себе проверять действенность генериков, наличие побочных эффектов вроде повышенного/пониженного давления, состояние почек и пр.

Средняя стоимость одной пачки оригинального препарата в рознице практически в 4 раза превышает стоимость генерических аналогов. По итогам прошлого года она выросла примерно на 70% и составила почти 150 грн. При этом, средневзвешенная цена одной упаковки генерика за период с 2013 по 2015 гг. возросла почти на 50%, составив 37,5 грн.

Вместе с тем, понятие «генерическая замена» – довольно распространенная практика в других странах. Так, в 14-ти странах ЕС оно принято на государственном уровне: в 6-ти странах является обязательным, в остальных – страховые компании внедряют подходы, которые делают генерическую замену обязательной. Тяга европейцев к копиям легко объяснима – страховая медицина требует тотальной экономии, а замена оригинальных препаратов на почти такие же, но более дешевые генерики с успехом позволяет сократить бюджеты на медикаменты.

Судя по всему, по этому же пути пойдет и Украина, если, как обещает Минздрав, у нас начнут внедрять страховую медицину. В нашей стране крен в сторону экономии будет еще сильнее, учитывая ограниченность бюджетных средств.

«Применение генериков дает ощутимый экономический эффект, но при этом они должны быть терапевтически (фармацевтически) эквивалентными и назначены пациентам в соответствие с инструкцией для медицинского применения. В таком случае, можно будет ожидать такого же клинического эффекта и профиля безопасности, как и в случае применения оригинального препарата», – резюмировал Виктор Сердюк.