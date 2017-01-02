1 января пограничники Донетчины дарили пресекающим линию разграничения открытки (Фото). Главная

1 января на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда «Марьинка» и «Майорск» пограничники Краматорского отряда приветствовали граждан, которые пересекают линию разграничения, с наступившим Новым 2017 годом.

Как сообщили в погранотряде, проезжающие получили от стражей границы поздравительные открытки с добрыми пожеланиями. На территории пунктов пропуска установлены украшенные елки. Они создают хорошее настроение как военным, которые несут службу в новогодние праздники, так и гражданским лицам. В ответ на поздравления люди желают пограничникам здоровья, успехов и, конечно же, мирного неба над головой.

Как ранее сообщалось, по данным Государственной пограничной службы Украины, в течение 1 января через КПВВ «Майорск» линию разграничения пересекли 645 человек и 206 транспортных средств, а КПВВ «Марьинка» – 1110 человек и 390 транспортных средств.

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