Нелепая смерть: в Дружковке мужчина застрял в форточке и умер. Главная

Сегодня, 2 января, в Дружковке умер 39-летний мужчина, застряв в форточке родительского дома. Об этом сообщает Дружковское отделение Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Сообщение о несчастном случае поступило в дежурную часть полиции около 8 часов утра. Мужчина рассказал, что живет в доме один. Проснувшись утром, он пошел в ванную, на полу увидел верхнюю одежду своего сына, а открыв занавески на окне увидел в форточке и своего сына, который застрял на половину и не подавал признаков жизни.

«Праздники продолжаются, и чрезмерно употребление алкоголя может привести к трагическим последствиям», – предупреждают в полиции.

Данный случай зарегистрирован и внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой (естественная смерть). Проводится проверка.