Магазины не должны отказываться принимать оплату изношенными банкнотами, – НБУ. Новости

Магазины и другие учреждения не имеют права выдавать сдачу изношенными банкнотами. Отказываться принимать оплату такими деньгами заведения не должны. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

«Учреждения торговли и сферы услуг обязаны принимать в уплату за товары/услуги без ограничений изношенные банкноты гривен всех номиналов, которые не вызывают сомнения в их подлинности и платежности. В то же время, учреждения торговли и сферы услуг обязаны не выдавать на сдачу эти полученные от потребителей изношенные банкноты, а должны сдать их вместе с наличной выручкой в ​​обслуживающие банки», – говорится в сообщении регулятора.

Изношенными считаются банкноты, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю бумагой жесткости, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные края или углы, а также склеенные.

Также НБУ напоминает, что банки обязаны бесплатно и без каких-либо ограничений обменивать гражданам непригодные к обращению, изношенные платежные банкноты национальной валюты на пригодные.

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