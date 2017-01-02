Работа фильтровальной станции в селе Карловка восстановлена. Новости

Сегодня, 2 января, сотрудники «ДТЭК Донецкоблэнерго» обнаружили и устранили повреждение на линии 35 кВ, от которой осуществляется электроснабжение Красноармейской фильтровальной станции в селе Карловка.

Как сообщил главный инженер Красноармейского РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» Виталий Черный, в 17:45 Красноармейская фильтровальная станция была запущена в работу. Ожидается запуск Красноармейской насосной станции в селе Ровное, подающей воду в Покровск (до переименования Красноармейск), Мирноград (до переименования Димитров) и в Доброполье.

Как сообщалось ранее, утром была обесточена Красноармейская фильтровальная станция в селе Карловка. Поскольку электроснабжение осуществляется от единственного энерговвода (второй ввод со стороны Донецка, работавший до начала боевых действий, сейчас разрушен), подача воды с фильтровальной станции прекратилась.

Источник: ДДК

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