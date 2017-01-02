Зарплата мэра Славянска – 12,5 тыс. грн с учетом надбавок и налогов. Новости

С 1 января должностной оклад Славянского городского головы Вадима Ляха установлен в размере 4024 грн. К нему полагается 50%-ная надбавка за выполнение особо важной работы с учетом доплаты за ранг. Такое решение утвердили местные депутаты в ходе декабрьской сессии Славянского городского совета.

Вадим Лях отметил, что вместе со всеми надбавками и премией его зарплата составляет 12,5 тыс. грн. После уплаты налогов мэр получает на руки «чистыми» около 10 тыс.

Оклад секретаря горсовета, заместителей и управделами исполкома составляет 3569 грн плюс 50% надбавки с учетом доплаты за ранг и выслугу лет.

Кроме того, первым лицам горсовета положены:

ежемесячные премии в размере 100% с учетом оклада, ранга и надбавок,

материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов в размере среднемесячной заработной платы,

премии в размере средней зарплаты к юбилейным датам, государственным и профессиональным праздникам. К таковым относятся Рождество, Пасха, Троица, День Конcтитуции, День Незaвисимости, День местного самоуправления. По предложению депутатов в этот перечень был добавлен Международный женский день 8 Марта.

Отвечая на вопрос одного из активистов о целесообразности ежемесячного премирования, Вадим Лях в свою очередь поинтересовался, какой, по мнению того, должна быть заработная плата городского головы. «Сколько на руки должен получать человек, у которого в распоряжении фактически миллиард бюджетных гривен и в подчинении, вместе с коммунальными службами, порядка тысячи человек?» – задал мэр встречный вопрос. По его словам, премия, которая «раздражает» общественников, уже давно перестала выполнять свою прямую функцию и в свете изменений законодательства об оплате труда госслужащим стала элементом приведения ее в соответствие.

Стоит отметить, что у отдельных депутатов возникли вопросы относительно начисления зарплаты и премии заместителю мэра Игорю Шаповалову, который отстранен от служебных обязанностей из-за подозрения в получении взятки.

Вадим Лях объяснил, что решение об оплате труда было принято для формирования соответствующего фонда в городском бюджете на 2017 год.

Между тем, по распоряжению мэра, на период отстранения заместителя городского головы Игоря Шаповалова, который находится под следствием за получение взятки, зарплата ему не начисляется. Если его признают невиновным, выплаты за этот период по решению суда будут возмещены за счет государственного бюджета.

Источник: ТВ Плюс

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