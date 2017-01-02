В январе суд по «делу Штепы» будет досматривать видео с участием экс-мэра Славянска. Новости

В Червонозаводском суде Харькова 27 декабря состоялось очередное судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. В этот раз судейская коллегия отсматривала видеоматериалы о событиях 2014 года в Славянске, предоставленные стороной обвинения.

На большом экране мелькали кадры с центральных телеканалов и записи публичных выступлений Штепы. Вот бывшая градоначальница в рупор призывает сохранять спокойствие, вот заявляет, что знает захватчиков, и все они «наши ребята».

Интересно, что одну и ту же информацию защитники подсудимой и сторона обвинения трактовали совершенно по-разному. По мнению адвоката Нели Штепы Дмитрия Марченко, показанные в суде кадры четко демонстрируют проукраинскую позицию его подзащитной. Несколько раз во время демонстрации он просил остановить показ, чтобы зафиксировать внимание судей на том или ином высказывании славянского экс-мэра.

В то же время представитель стороны обвинения Елена Кравченко уверена, что видеоматериалы подтверждают вину Штепы. По ее словам, камера зафиксировала, что Неля Штепа находилась среди боевиков «беспрепятственно», ее никто не ограничивал в передвижении и высказываниях.

Поскольку дисков с видеоинформацией было несколько, отсмотреть их все на одном заседании не успели. Новое слушание назначили на 26 января. Елена Кравченко проанонсировала, что на нем будет продемонстрировано видео, где Штепа призывает к разделу Украины.

Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т.к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Сама подсудимая не признает своей вины.

Источник: ТВ Плюс

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