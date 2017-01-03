Социолог Бекешкина: Пока – застой и ничья. Главная

2016 год в смысле изменений общественного мнения не принес ничего нового: все уже произошло в 2015 году. Более того, тенденции падения доверия к власти и государственных институтов продолжались. Тем не менее, возвращение к старой Украине невозможно. Так, новые силы еще недостаточно окрепли, но и старые уже слабы. Пока – застой и ничья. Ясно одно: пауза явно затянулась. Общество устало ждать, есть и совсем нетерпеливые. Социолог, директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина в своем блоге на «Новом времени» анализирует изменения общественного мнения на протяжении 2014 – 2016 годов.

Результаты социологического опроса, по итогам прошлого года, проведенного «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова, наделали немало шума в СМИ, вплоть до вопросов: «А кто заказал и кому это выгодно?» Для заинтересованных разъясняем: деньги грантовые. А что касается «выгоды», ну кому «выгодный» диагноз продолжительной болезни? Ясно, что не самому больному и его близким. Но не врач виноват в диагнозе, правда?

На самом деле основные изменения в общественном сознании уже состоялись в 2015 году, а 2016-й только продолжил уже имеющиеся тенденции.

2014-й, несмотря на весь трагизм – потерю страной части территории, войну на востоке, неопределенность даже ближайшего будущего – был годом надежд на перемены. Сменилась власть, и к концу года вновь избранные политики имели неплохие (как для скептической Украины) показатели:

президенту, который был у руля уже более полугода, доверяла половина страны,

Арсению Яценюку – 45%,

вновь избранной Верховной Раде – 30%.

Правда, доверие ко всем правоохранительным органам оставалась на уровне плинтуса (не более 10%). Но они же бывшие, правда?

Чего ждал от новой власти народ? Опросы конца 2014 года показали четко выраженные приоритеты: окончание военных действий, установления мира на Донбассе, рост украинской экономики, повышения уровня жизни людей – пенсий, зарплат, стипендий, борьба с коррупцией, укрепление гривны, борьба с инфляцией и ростом цен. Если коротко, приоритетов три: мир на Донбассе, рост экономики и уровня жизни, борьба с коррупцией.

Новый 2015 год начался с необычного (по крайней мере, после 90-х) падения гривны и связанного с этим ростом цен, и, соответственно, резким падением уровня жизни абсолютного большинства населения страны. Если во время кризиса конца 2008 года 16% населения в опросе ответили, что не почувствовали никаких последствий кризиса, то в 2015-м таких было только 2%.

С другими ожиданиями тоже не сложилось. И если мир на Донбассе, очевидно, в решающей мере не зависел от украинской власти, то в вопросе борьбы с коррупцией сложилось впечатление, что делается все для того, чтобы ничего и никого не менять.

Результат? Уже в 2015 году произошло резкое падение доверия и поддержки всех государственных институтов (за исключением армии). И в опросе конца 2015 года:

остается только 15% населения, которое верит в верность пути, по которому движется страна;

президенту доверяют 31% (не доверяют 62%),

а к правительству Яценюка отношение еще хуже – 13% доверия, 81% недоверия.

Кому доверяли? Лидерами доверия стали волонтеры, превысив даже традиционную доверие к церкви. Существенно возросло доверие к общественным организациям, еще оставалось некоторое относительное (на уровне нулевого баланса) доверие к СМИ. Но важно: новой патрульной полиции выразили доверие 44% населения, 26% не доверяют. Это доказывает, что завоевать доверие можно даже в наших, казалось бы, разочарованных во всем и всех граждан.

Чего ожидал народ накануне нового, в 2016 году? И все того же: мир на Донбассе, экономический рост и повышение уровня жизни населения, борьба с коррупцией.

2016-й в смысле изменений общественного мнения не принес ничего нового: все уже произошло в 2015 году. Более того, тенденции падения доверия к власти и государственных институтов продолжались. У президента недоверие преобладает уже на 45%, а Верховная Рада вообще в глубоких минусах (баланс доверия-недоверия – 69%). Правда, доверие к правительству, даже после полугода работы, выше, чем у правительства Яценюка (правда, после почти двух лет работы). Но разница между 13% и 19% доверия не столь уж поразительна, правда?

Кому доверяют? И все тем же, что и год назад – волонтерам, церкви, общественным организациям, армии, Нацгвардии, добровольческим батальонам, остается некоторое доверие к СМИ. Те же 46% населения продолжают доверять патрульной полиции (хотя недоверие возросло до 40%).

В целом анализ результатов общественного мнения создает стойкое ощущение застоя.

Было бы неправильно утверждать, что к 2016 году ничего не происходило положительного. Наоборот, и украинские, и зарубежные эксперты констатируют довольно значительные положительные новации. В частности, введение электронного декларирования доходов, начало работы новых антикоррупционных институтов, санация банковской сферы, завершение политического кризиса, формирование нового правительства, некоторая (хотя бы относительная) стабилизация ситуации на Донбассе.

Но вот только можно сказать, что «стакан наполовину полон», а можно – «стакан наполовину пуст». Так, электронные декларации стали явной победой гражданского общества, доказывает способность новой Украины в целом добиваться желаемых изменений. Добились деклараций, честно говоря, были шокированы даже и не наивные. Но что дальше?

Все-таки, хоть и с явным опозданием были созданы антикоррупционные органы. Наконец, под сильным давлением общества убрали Шокина, назначили боевитого прокурора. Даже состоялись громкие аресты, которые транслировались по телевизору. Но что дальше? В последнее время, кажется, правоохранительные органы больше воюют между собой, чем с коррупционерами. И, кстати, что там с «бриллиантовыми прокурорами»?

Санация банковой системы – мера, конечно, необходимая. Но считал кто-нибудь человеческие трагедии: сколько упало фирм, предприятий, сколько предпринимателей потеряли все в обанкротившихся банках? Ведь возвращают средства только физическим лицам, и то – депозиты. А легальный бизнес не может держать деньги в банках стеклянных. Как «угадать», кто падет следующим?

Этот перечень можно продолжать. В итоге 2016-й не принес победу силам Новой Украины, впрочем, не стал и поражением. Пока – боевая ничья, добытая в тяжелых позиционных боях.

Что ожидаем в 2017 году? Если ничего чрезвычайного не случится, мы будем понемногу подниматься. Правда, очень медленно: два шага вперед, полтора назад и снова вперед. Под очень сильным давлением международных партнеров и гражданского общества, которые не дают власти регрессировать.

На страже старой Украины стоят люди, которые не хотят ничего менять. Страна нуждается в изменениях, люди старой Украины – коррумпированной и некомпетентной – от этих изменений проигрывают. Более того, в новой Украине им не будет места, а некоторым даже придется отправиться в места отдаленные.

Тем не менее, возвращение к старой Украине невозможно. Так, новые силы еще недостаточно окрепли, но и старые уже слабы. Пока – застой и ничья. Ясно одно: пауза явно затянулась. Общество устало ждать, есть и совсем нетерпеливые.

С одной стороны, радикальные изменения всегда несут в себе угрозу нестабильности, с другой – нестабильность может возникнуть, если лопнет терпение людей от отсутствия изменений. Чтобы к людям возвращалась вера, нужны реальные сдвиги в экономике, реальная борьба с коррупцией и коррупционерами.

2017-й должен стать годом перемен. Иначе будет плохо.