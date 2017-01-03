Новые санкции США коснутся Путина, – сенатор США. Главная

Парламент США собирается в начале 2017 года принять новые санкции в отношении России, которые могут коснуться президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения. Об этом сообщил сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

«Мы собираемся в следующем году ввести новые санкции, помимо тех, которые существуют сейчас, которые затронут энергетический сектор и банковский сектор, и в которых будут названы не только ФСБ и ГРУ и их руководители, но лично президент Путин и его ближайшее окружение», – сказал Грэм.

«Думаю, что единственный способ заставить Россию измениться – заставить российскую экономику при Путине заплатить высокую цену. Можно ожидать, что Конгресс на двухпартийной основе в начале 2017 года введет новые санкции», – добавил он.

Его коллега по Республиканской партии Джон Маккейн назвал действия предполагаемых российских хакеров «атакой на основы демократии».

«Мы можем сделать санкции значительно более жесткими, начиная от ограничений на поездки конкретных лиц, которые участвовали в этих хакерских атаках, до конкретных организаций. В конце концов, это была атака на Соединенные Штаты Америки и атака на основы нашей демократии. Если вы разрушите свободные выборы, то вы разрушите демократию. Мы намереваемся предпринять энергичные меры в Конгрессе для усиления санкций, с тем чтобы наказать нападавших за эту атаку», – отметил Маккейн.

«Я уверен, что Конгресс одобрит новые санкции. Не знаю, подпишет ли их президент Трамп. Но если две трети из нас проголосуют за, они станут законом», – добавил Маккейн.

По материалам: Радио Свобода

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