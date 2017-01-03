Отголоски советского на Новый год: Дед Мороз, елка и нарубленные салаты. Главная

Дед Мороз как символ советской культуры противопоставлялся Николаю и Санта Клаусу. Причем Николай в дореволюционное время в украинском обществе не был детским волшебником. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал этнограф Анатолий Ципко.

По его словам, сейчас Киев предпочитает Николая перед Дедом Морозом. «Дед Мороз появился в советской мифологии, когда пропаганда поняла, что советским рабочим рядом с трудоднями и путевками в санатории нужно давать какой-то праздник, ощущение праздника. Это было противопоставление Николаю и Санта Клаусу. Дореволюционный киевский Николай был Николаем храмовым, церковным. Он не был Николаем детским, скорее, всего общества. Образ Николая, который приходит только к детям перешел к нам уже сейчас с западно-европейской культуры.

Дед Мороз же – это изобретение советского времени», – сказал этнограф.

Ципко отметил, что в советское время из новогодне-рождественского праздника пытались выдавить все украинское (как и в иных странах постсоветского пространства – все национальное, кроме русского). «Заменить колядки различными песнями. Сама елка в доме на Новый год – это элемент городской среды. Потому что в украинском доме ставили украшение из полевого урожая. Это был Дидух – средоточие празднования (дедовский дух, т. е. всех предков рода украинское рождественское украшение в виде ржаного, пшеничного или овсяного снопа, который ставится угол, вокруг него на пол и на стол под скатерть стелется солома и сено; на фото – прим.). Елка – элемент северо-европейской культуры, германский. На юге она была менее распространена. Символизирует собой мировое дерево, а также изменение времени. Кстати, в Ватикане елку начали ставить вместе с Папой Иоанном Павлом II.

В советской культуре елка – символ веселья. На нее вешали шарики-украшения, но также съедобные вещи, призы: мандаринки, бублички. Так что это переплетается с украинской традицией дерева изобилия», – продолжил этнограф.

Относительно празднования Рождества Ципко рассказал, что Рождество – это праздник сосредоточения и перехода, но он также основывается на элементах карнавальной культуры. В этой связи у нас, как и в западной культуре, традиционно проводятся рождественские ярмарки. Также карнавальное начало присутствует у костюмированных вертепов, колядников.

«Также у нас, как и на западе, Рождество – это праздник семейный. Традиционно к столу подавали что-то целостное, не разделенное – например, запеченный поросенок. Традиция измельченной пищи, салатов – новая. Первым вторил себе дорогу винегрет, а за ним уже оливье. Среди 12 постных рождественских блюд председательствует хлеб, пшеница. На Рождество стол наполнялся в зависимости от достатка, но главное – 12 блюд. Например, были вареники с тремя-четырьмя различными начинками, рыба, кутья, постный борщ. Рыба – символ общехристианский. Когда-то этим символом древние христиане оповещали друг друга о своей принадлежности к вере. Поэтому такое значение придается рыбу на рождественском столе», – резюмировал этнограф.