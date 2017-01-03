Ситуация в пунктах пропуска 3 января. Новости

Сегодня с утра, 3 января, у всех контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе образовались очереди.

По данным Государственной пограничной службы Украины, ситуация утром на въезд (с неподконтрольной территории) и выезд обратно была следующей:

КПВВ «Марьинка» – 150 / 80;

КПВВ «Майорск» – 60 / 70;

КПВВ «Новотроицкое» – 60 / 30;

КПВВ «Гнутово» – 120 / 20.

Что касается пассажиро-транспортного потока за минувшие сутки, 2 января, то отмечается его рост по сравнению с новогодними днями. Так, в целом через КПВВ проследовали 11,1 тыс. человек и около 2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Марьинка» – 3570 человек и 825 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 2220 человек и 525 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 935 человек и 245 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 1870 человек.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»: в очереди в направлении Курахово сегодня утром ожидали около 160 автомобилей, на блокпосту «ДНР» было около 60 автомобилей. Еще 100 машин стояли на нулевом украинском блокпосту, здесь очередь выстроилась в несколько рядов. Также люди сообщают о большом количестве пешеходов. В сторону Донецка было около 70 машин.

Дмитрий, житель Донецка: «Очередь в Украину – от взорванного буса. Движения почти нет».

Татьяна, жительница Донецка: «Из Донецка на Украину на 9:00 возле первого украинского поста машин 100, в четыре ряда стоят! Пеших человек 100-120 стоят в очереди».

Елена, жительница Донецка: «В сторону Украины и пеших, и машин много».

Марина, жительница Донецка: «В сторону Курахово на Каргиле (блокпост ДНР) около 60 машин».

Дмитрий, житель Донецка: «30 минут назад было 70 машин на Донецк».

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