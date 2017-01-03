План по декоммунизации выполнен на 90%. Но люди еще путаются. Главная

По состоянию на конец декабря 2016 года в Украине осталось не более 10% непереименованных в рамках декоммунизации объектов, в основном это небольшие улицы в глухих селах. Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает «Сегодня.ua».

«На 90% план по декоммунизации выполнен. Уточняем информацию по отдельным областям, в 2017 году переименование и снос оставшихся идолов возобновится. Продолжаются споры в отношении демонтажа некоторых монументов, самый обсуждаемый – конный памятник Николаю Щорсу в Киеве (городу Щорс на Черниговщине вернули историческое название Сновск, – прим.). Пока его защищает Минкультуры, признавшее памятник культурной ценностью. Но, считаю, что в любом случае Щорса надо убрать из общественного пространства, например в музей тоталитаризма», – говорит Вятрович.

На вопрос, почему так успешно прошла декоммунизация (она началась с мая 2015 года), Вятрович ответил: «Благодаря поддержке на местах».

Политолог Тарас Березовец говорит, что у декоммунизации есть две стороны. «Плюсы ее в том, что процесс прошел быстро и не потребовал таких крупных расходов, о которых говорили скептики. В ходе декоммунизации выяснилось, что все эти названия были искусственными для сознания народа, и оказалось достаточно небольшого толчка, дабы общество хоть и не сразу, но поддержало их замену», – уверен Березовец.

Он отмечает, что отдельные протесты, вроде тех, что были в Горишних Плавнях, не в счет. «А минусы – многочисленные акты вандализма при снятии памятников, которые можно было бы выгодно продать коллекционерам за рубеж, заработав деньги для местных общин».

Впрочем, у украинцев претензии к декоммунизации хватает. «Я коренной киевлянин, но порой чувствую себя приезжим, когда пытаюсь выяснить адрес нужного мне учреждения, так как в столице переименованы полторы сотни улиц. Общепринятая практика, когда несколько лет наряду с новыми табличками с названиями улиц сохраняются и старые, чтобы люди могли привыкнуть. У нас об этом почему-то забыли», – говорит 56-летний Александр Чулков.

Самым крупным объектом, переименованным в Украине в 2016 году, стал Днепропетровск. Убрав из названия облцентра вторую часть в честь партийного деятеля времен СССР Григория Петровского, Верховная Рада сократила название города до лаконичного Днепр. «В обиходе наш город и так давно называли просто Днепром, так что, как по мне, ничего сильно и не изменилось», – считает днепрянин Евгений Шиенко. Отметим, что уже через несколько дней после официального переименования местные чиновники приступили к ликвидации табличек со старым названием с городских улиц: в частности, коммунальные службы показательно спилили «лишние» буквы со стелы на въезде в город. Впрочем, в названиях многих местных учреждений (театров, больниц, вузов) по-прежнему остаются прилагательные «днепропетровский», на что формально у них есть полное право, ведь несмотря на смену имени областного центра, сама область все еще называется Днепропетровской. Даже на фасаде мэрии старую табличку на новую сменили лишь в конце ноября.

Как сообщалось ранее, по состоянию на декабрь 2016 года в Донецкой и Луганской областях в рамках декоммунизации были переименованы 4360 объектов топонимики (населенные пункты, улицы, скверы и пр.) и демонтировано 148 памятников Ленину и 81 памятник иным деятелям советского периода. В целом по Украине демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина – 1320. За 2016 год Верховная Рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города).

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