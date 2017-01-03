Фонд соцстраха установил размер пособия по безработице. Новости

Фонд соцстраха определил размеры пособия по безработице. Об этом сообщает «Юрлига».

Минимальный размер пособия по безработице составляет:

544 грн – для застрахованных безработных со стажем меньше 6 месяцев (и других лиц, указанных в части второй статьи 22 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы»);

1160 грн – для застрахованных безработных со стажем более 6 месяцев (указаны в части первой статьи 22 Закона).

Минимальный размер пособия утвержден постановлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы от 30 ноября 2016 года №122.

Ранее пособие составляло 544 грн и 80% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц соответственно для этих категорий.

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