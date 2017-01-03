Сводка из зоны АТО за 2 января: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 32 раза открывал огонь по украинским позициям. Об этом утром 3 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую.

На мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляно Широкино, из 82-миллиметровых минометов – Широкино и Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Широкино, Марьинка, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел также снайпер, у Талаковки противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На донецком направлении под обстрелы попали Луганское, Северное, Авдеевка, Троицкое и Зайцево.

На момент публикации «ДНР» свою версию событий не обнародовала.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции "ЛНР". По району села Калиновка из минометов калибрами 120 мм и 82 мм было выпущено в общей сложности 24 мины».