За сутки водители Донетчины 94 раза нарушили ПДД, при этом пострадали 2 человека. Главная

За сутки полицейскими, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в Донецкой области, зафиксировано 94 факта нарушения ПДД, на 8 водителей составлены административные протоколы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сегодня сообщили в Отделе управления превентивной деятельности полиции Донецкой области.

В Торецке 24-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на левую обочину и перевернулся. В результате происшествия водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля получили телесные повреждения.

Около 19 часов в Доброполье 51-летний водитель автомобиля «Пежо» не выбрал безопасный интервал, из-за чего произошло столкновение с автомобилем «Тойота Прадо» под управлением 37-летнего водителя, который двигался впереди в попутном направлении. Пострадала 43-летняя пассажир автомобиля «Тойота Прадо». Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Также во время надзора за дорожным движением в Краматорске и Златоустовке изъята конопля. По данным фактам проводится проверка.

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