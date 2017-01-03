США передадут Украине летальное оружие, – Маккейн. Главная

Америка поставит в Украину оборонительное летальное вооружение. Об этом рассказали сенаторы-республиканцы США Джон Маккейн и Линдси Грэм.

По словам Линдси Грэма, сенатор Маккейн приложил усилия, чтобы увеличить сумму средств, которую США выделят на украинскую оборону.

«Я надеюсь, мы дадим четкий сигнал нашим союзникам, что на Америку можно рассчитывать», – сказал он.

В утвержденном на прошлой неделе оборонном бюджете США предусмотрены средства на летальное оружие для Украины. Маккейн заявил, что будут осуществлены поставки оборонительного вооружения для украинских военных, чтобы они могли лучше защищаться.

«Например, противотанковые ракетные комплексы «Джевелин», это – оборонительное вооружение», – отметил сенатор.

Этот вид оружия США до сих пор Украине не поставляли. По словам Маккейна, из-за президента Обамы, который решил не делать такой шаг. Сейчас же генерал Маттис, который является кандидатом на должность главы Пентагона, полностью поддерживает такой шаг.

В то же время, что президент Трамп скажет по поводу поставок летального вооружения, сенатор не знает.

По материалам: Радио Свобода

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