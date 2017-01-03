За неделю спасатели обезвредили более 3 тыс. взрывоопасных предметов. Новости

В течение недели (с 26.12.2016 г. по 01.01.2017 г.) подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли выезды для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативному реагированию на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Донецкой области.

Всего за неделю зарегистрировано 1 тыс. 532 чрезвычайных события, на каждое из которых подразделения ГСЧС оперативно отреагировали. В результате принятых мер спасено 89 человек, ликвидировано 1 тыс. 72 пожара, спасено на пожарах 62 человека и не допущено уничтожение огнем 489 зданий и 44 единиц техники.

На пожарах погибли 74 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 534 тыс. грн.

В течение недели пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 319 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 3 тыс. 27 взрывоопасных предметов.

В течение указанного периода на водных объектах погибло 8 человек.

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