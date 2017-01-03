Новый глава ОБСЕ с Климкиным уже на пути в Мариуполь (Фотофакт). Новости

Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже на пути в Мариуполь. Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Украины.

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу. Курц заявил о намерении лично посмотреть на последствия конфликта на Донбассе, который ему предстоит решать. В этой связи на 3 и 4 января запланирована его поездка в Донецкую область.

Главы министерств собираются обсудить тему вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, а также укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии для эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей. Запланирована также встреча министров с руководством местными областной и Мариупольской городской администраций.

Фото: Twitter Министерства иностранных дел Украины

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