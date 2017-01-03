Прокуратура занимается смертельным ДТП в Мариуполе с участием полицейского. Новости

Прокуратура Донецкой области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе с участием полицейского, в котором погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что 28 декабря в 17:30, в Мариуполе по улице Краснофлотской за рулем собственного автомобиля "Форд фокус" находился сотрудник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Водитель указанного автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с троллейбусом, который двигался во встречном направлении», – отмечают в ведомстве.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Форд фокус» погиб на месте аварии, работник полиции, находившийся за рулем, пока находится в тяжелом состоянии в больнице.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 28 декабря в Мариуполе по улице Краснофлотской произошло столкновение иномарки с троллейбусом. За рулем легкового авто находился полицейский. Удар был такой силы, что правую часть машины смяло. 27 летний пассажир – погиб на месте. Водителя иномарки госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Состояние его крайне тяжелое.

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