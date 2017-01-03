Перед Новым годом ВСУ освободили 30 кв км территории Донбасса. Главная

В ходе боев на Светлодарской дуге украинской армии удалось освободить 30 кв км территории Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сопредседатель группы «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

«Все обострения на фронте связаны с важными встречами в Минском формате. Пока на фронте идет война за так называемую "серую зону". Активизация боевых действий на Светлодарской дуге пришлась именно на то время, когда должна была состояться встреча в Минском формате по обмену военнопленными», – пишет Снегирев.

При этом он отмечает, что о массированном наступлении на Светлодарской дуге речь не идет, потому что 23 декабря бои пошли на снижение. Это свидетельствует о локальной операции на отдельном отрезке. «Впрочем, результатом для украинской стороны стало освобождение 30 кв. км общей площади. Это тактическая победа украинских войск, которая показала, что мы умеем не только обороняться, но и успешно контратаковать», – подчеркнул Снегирев.

По его словам, активизация боевых действий начинается, когда надо поддержать определенный градус противостояния. «Активизация боев по всей линии соприкосновения происходит не хаотично, а в запланированном порядке. Когда молчит Луганская область, тогда активизируется Донецк, и наоборот. Для чего это делают? Враг мониторит состояние передовых позиций украинских войск и пытается держать ВСУ в постоянном напряжении по всему участку фронта, а это 410 км», – пояснил Снегирев.

Он констатирует, что «сейчас ситуация на пользу ВСУ». «Выбранная тактика так называемых "лягушачьих прыжков", когда территорию освобождают буквально по километру, эта тактика действует», – резюмирует Снегирев.

Напомним, 18 декабря с 5:50 противник пытался выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги (территория Донецкой области между неподконтрольным Дебальцево и подконтрольным Светлодарском). В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли 5 украинских военных, еще 6 защитников были ранены, 1 боец попал в плен. Тем не менее, атака противника была остановлена.

По данным разведки, потери противника в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

20 декабря незаконные вооруженные формирования вновь предприняли попытку штурма, но отступили, понеся потери.

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