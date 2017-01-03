Жителей прифронтового Луганского обеспечили углем на зиму . Главная

Восемнадцать семей в поселке Луганское, расположенном в зоне боевых действий на Светлодарской дуге (Донецкая обл.), получили по 3 тонны угольных брикетов.

Такой подарок жители получили от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. В первую очередь твердым топливом обеспечили семьи мирных жителей, которые проживают в максимально приближенной к линии соприкосновения части поселка, а также на нейтральной территории между позициями сторон конфликта.

В эти же дни подарки передали и детворе поселков «серой зоны». 350 наборов сладостей для детей прифронтовых населенных пунктов (Луганское, Мироновский, Воздвиженка, Светлодарск), доставили волонтеры.

Источник: Знамя Индустрии

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