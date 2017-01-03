При обстреле Торецка новогодняя ель уберегла многодетную семью. Новости

В поселке Северный (г. Торецк, Донецкая обл.) у калитки дома, где проживает многодетная семья, 23 декабря около 22:00 разорвался прилетевший снаряд. На волосок от гибели были шестеро детей и трое взрослых. Все они в этот момент находились в доме, в пяти метрах от которого разорвался снаряд.

Во дворе этого дома № 1 по ул. О. Кошевого росла ель, которую семья всегда наряжает к Новому году. Осколки снаряда посекли ствол дерева и сломали несколько веток, но дерево устояло.

Калитку и часть забора снесло, кроме того, в доме полностью выбиты стекла в пяти окнах и повреждена шиферная крыша. В летней кухне, где живет самый старший член семьи – дедушка, вылетела даже оконная рама.

«Трое моих детей – трех, восьми и девяти лет и еще трое соседских смотрели телевизор в большой комнате и незадолго до взрыва все, кроме моего младшего сына, – трехлетнего Рината, перешли в другую комнату, а мы с мужем ушли на кухню. Прогремел взрыв, зазвенели падающие стекла. Я и опомниться не успела, как в кухню с громким плачем вбежал Ринат, а из дальней комнаты послышались крики других детей. У меня внутри все похолодело, в голове замелькали самые страшные мысли, но, к счастью, все оказались невредимы, только очень напуганы», – вспоминает Многодетная мать Ольга Малыхина.

Соседские дети вернулись домой, а детей Малыхиных, чтобы те не замерзли в холодном доме, немедленно забрала к себе бабушка. Оконные рамы хозяева сначала временно закрыли полиэтиленовой пленкой, через три дня из поселкового совета уже доставили стекла для остекления окон.

В новогоднюю ночь многодетная семья Малыхиных в полном составе всегда выходила во двор к наряженной елке. Теперь Ольга признается: не уверена, что после случившегося рискнет снова последовать этой традиции. «Я так устала переживать о том, чтобы дети, возвращаясь из школы, не попали под обстрел, о том, чтобы успеть забрать младшего из садика, пока тихо, поэтому единственное и самое большое желание – чтобы, наконец, закончилась война», – резюмировала Ольга.

Повреждения стекол, крыш, ограждений в результате обстрела получили и два соседних дома в поселке. Обошлось без жертв и пострадавших.

Полиция Торецка квалифицировала обстрел поселка Северный по ст.258 «Террористический акт».

Источник: Дзержинск – город шахтеров