В 2017 году Украина вряд ли получит безвиз, Европа занята своими внутренними выборами, – политолог. Главная

В украинском обществе иссякает терпение, недоверие к власти растет. В этой связи возможна политическая активизация весной 2017 года, когда у правительства Владимира Гройсмана заканчивается иммунитет, и в повестке дня Верховной Раде может появиться вопрос о смене Кабинета министров. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил политолог Алексей Якубин.

По его информации, в 2017 году Украина вряд ли получит безвизовый режим с ЕС. «Даже по информации, которая у меня есть, по общению с коллегами из Европы, есть большая вероятность, что безвизового режима в 2017 не будет, по крайней мере до конца года. Это связано с их внутренними проблемами с каскадом выборов – весной парламентские в Нидерландах и президентские во Франции, осенью – парламентские в Германии. Получается, что для ЕС на этот год более важны эти внутренние вопросы. Думаю, что евробюрократия тоже будет в первую очередь ориентироваться на эти вопросы», – сказал Якубин.

Что касается внутренней политики Украины, то политолог акцентирует внимание на весне 2017 года. «Я думаю, что определенным углом Х будет весна. Во-первых, у правительства Гройсмана в апреле заканчивается иммунитет, и вопрос о дальнейшем существовании этого правительства может появиться в повестке дня. Тем более, есть политические силы, которые хотят начать досрочные выборы, и есть определенный запрос у общества на смену парламента – недоверие к власти, выпуск социального пара. К тому же, думаю, что весной мы увидим активизацию ситуации с записями Онищенко. Думаю, что здесь включится и новая ситуация в Америке», – говорит Якубин.

«Я думаю, что в определенной степени ключевые изменения возможны весной, остальные, думаю, будет двигаться как сейчас. В экономическом аспекте мы видим определенную стабилизацию – это не рост после такого падения, но стабилизация. Думаю, этот год мы будем двигаться более-менее стабильно. Но для этого власти нужно каким-то образом вернуть доверие населения. После электронных деклараций, записей Онищенко у людей уже понемногу теряют терпение», – резюмировал политолог.

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