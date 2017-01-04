Сколько по новым тарифам стоит посмотреть ТВ, сходить в туалет и принять ванну. Новости

Объем стандартной ванны – 350 литров. Чтобы принять ванну, жителям, например, Киева придется заплатить около 29 грн (один литр горячей воды стоит 8,3 коп.). Примерно 30 литров воды украинцы тратят на умывание и чистку зубов ежедневно – это около 2,5 грн. Поход в туалет (кубометр холодной воды стоит 13,43 грн), при условии, если установлен стандартный сливной бачок объемом 6 литров воды, стоит 8 коп.

Еще около 20-30 литров воды украинцы каждый день тратят на приготовление (при условии, если использовать холодную воду, это примерно 30 коп.). Согласно нормативам водоснабжения, в среднем киевлянин за месяц потребляет 4,5 куб. м воды.

До марта (при тарифе 1,29 грн за киловатт) один час включенного телевизора средней мощности обойдется в 64 коп., а после марта – 80 коп. Почитать книгу при свете лампочки мощностью 100 Вт обойдется в 12 коп. до подорожания, и 16 – после. Компьютер средней мощности вместе с монитором намотает электроэнергии на 38 коп. до подорожания и 50 коп. после пересмотра тарифа.

Прайс на «блага цивилизации»:

Принять ванну – 29 грн

Умыться в горячей воде – 2,5 грн

Сходить в туалет – 8 коп.

Приготовить еду – 30 коп.

Посмотреть телевизор 1 час – 80 коп.

Почитать книгу при свете настольной лампы 1 час – 16 коп.

Провести час за компьютером – 58 коп.

*Расчеты произведены при условии, что месячное потребление электроэнергии превышает 100 кВт*час

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