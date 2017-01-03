Прифронтовой поселок Опытное хотят соединить с центром Бахмута троллейбусом. Главная

Городские власти Бахмута (Донецкая обл.) внесли проект строительства нового троллейбусного маршрута №8 в программу социально-экономического развития города на 2017 год.

Это уже четвертая попытка соединить поселок Опытное с центром города – таков маршрут линии. Но пока все было безуспешно: не было денег в собственном бюджете, проект не поддержали в Фонде регионального развития. Сейчас проект проходит государственную экспертизу, об этом сообщили депутатам на последней сессии в 2016 году. Если результаты экспертизы будут положительными, то можно приступать к самому главному – поиску источника финансирования.

В Программу развития внесли покупку 4-х новых троллейбусов, но за счет каких средств, тоже пока неизвестно.

КП «Бахмутэлектротранс» вынуждено было повысить стоимость проезда в троллейбусе из-за критического финансового положения на предприятии. А город продолжает выделять средства на компенсацию льготного проезда.

Источник: Знамя индустрии

Читайте также: