Украина продала елочных игрушек на 4,5 млн долл.. Главная

Украина за 10 месяцев 2016 года увеличила экспорт елочных игрушек на 16,7% – до 4,5 млн долл. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра экономического развития – торговый представитель Украины Наталья Микольская, сообщает «112.ua».

«Наши игрушки присутствуют на рынках 25 стран мира, и их экспорт растет. За 10 месяцев 2016 года мы экспортировали на 4,5 млн долл. (+ 16,7%). 90,6% составляют изделия из стекла, а другие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок. Основной рынок сбыта – это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7%. Среди 5 крупнейших рынков потребления – 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша). В текущем году появились и новые рынки – Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия», – написала Микольская.

«В то же время, когда-то крупнейший рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь 632,3 тыс. долл. (за 10 месяцев 2014 года его объем составлял 3,5 млрд долл.)», – добавила она.

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