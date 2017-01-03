В Украине 1,41 млн переселенцев из Донбасса, – ГСЧС. Главная

По состоянию на 3 января в различных регионах Украины временно размещены 1 млн 63 тыс. 803 человека, в том числе из Донецкой и Луганской областей 1 млн 41 тыс. 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, из всего числа внутренних переселенцев:

176 тыс. 648 детей;

503 тыс. 873 человека с инвалидностью и пожилого возраста.

«Спасатели встречают граждан, перемещаемых из районов проведения антитеррористической операции на вокзалах и координируют действия по их расселению и решения бытовых вопросов», – отмечается в сообщении.

Также спасатели акцентируют, что особое внимание уделяется вопросу психологической адаптации граждан на местах временного проживания. «Психологи ГСЧС постоянно организуют для внутренне перемещенных лиц семинары, сеансы психологической поддержки. В целом, с начала проведения АТО на Востоке страны психологи ГСЧС Украины вместе с представителями других органов государственной власти, общественных организаций оказали психологическую помощь 175 тыс. 447 внутренне перемещенным лицам, в том числе 48 тыс. 721 ребенка и 30 тыс. 104 лиц с инвалидностью и пожилым людям», – уточняют в пресс-службе ведомства.

Для решения вопросов социального обеспечения внутренне перемещенных лиц и получения информации о свободных местах для проживания в каждом регионе необходимо обратиться непосредственно в региональные штабы ГСЧС Украины. Соответствующая информация размещена на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (http://www.dsns.gov.ua) и специально созданном ресурсе для внутренне перемещенных лиц (http://www.vpo.gov.ua).

Напомним, по последним данным Министерства социальной политики, на 26 декабря в Украине на учете в органах социальной защиты состояли 1 млн 657 тыс. 76 переселенцев, или 1 млн 334 тыс. 830 семей из Донбасса и Крыма.

Спасатели встречают переселенцев из зоны АТО на вокзалах и координируют действия по их расселению и решению бытовых вопросов. Особое внимание уделяется вопросу психологической адаптации граждан на местах временного проживания.

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