Полузащитник луганской «Зари» Александр Караваев перешел в «Фенербахче». Главная

Полузащитник «Зари» Александр Караваев переходит в футбольный клуб «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Заря».

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат, которому очень понравилась игра Караваева, обратился в футбольный клуб «Шахтер» и лично к игроку с предложением о переходе. Футболист обратился с этим вопросом к президенту «Зари» Евгению Геллеру с просьбой расторгнуть контракт об аренде, который был рассчитан до конца этого сезона, что можно сделать только в трехстороннем порядке, так как единоличных прав у «Шахтера» вернуть игрока досрочно нет.

После долгих переговоров между футбольным клубом «Шахтер», которому принадлежат права на футболиста, и футбольным клубом «Заря» в лице президента Евгения Геллера, главного тренера Юрия Вернидуба, генерального директора Сергея Рафаилова и теперь уже экс-игрока Александра Караваева, была достигнута договоренность о переходе.

Президент «Зари» отметил, что главный приоритет – человеческие отношения.

«Мы не скрываем, что этот игрок очень нужен «Заре». Но, учитывая то, что Караваев долгое время приносил пользу нашему клубу и многие наши достижения были связаны с ним, просьба футболиста была удовлетворена, а арендный контракт расторгнут, что даст возможность Александру стать игроком «Фенербахче», – сказал он.

Предложение от «Фенербахче», безусловно, привлекательно и в финансовом, и в игровом плане. Не каждый клуб в Украине может предложить такие финансовые условия. Плюс «Фенербахче» будет продолжать играть в Лиге Европы. Одна из целей недавнего еврокубкового оппонента «Зари» – борьба за призовые места в чемпионате Турции, и, как следствие, возможность попасть в Лигу чемпионов.

Напомним, что Александр Караваев присоединился к «Заре» в сезоне 2014/15. За это время он стал ключевым игроком команды, закрепив за собой место правого вингера. На счету футболиста 66 матчей и 16 забитых мячей в футболке «Зари» в Национальном чемпионате, игры в основе команды в Лиге Европы и Кубке Украины. Именно из «Зари» Александр получил вызов в Национальную сборную Украины.

Читайте также: