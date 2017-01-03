Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Торецке растет, но эпидпорог не превышен. Новости

Заболеваемость гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в Торецке (Донецкая обл.) имеет тенденцию к небольшому росту, но остается ниже порогового уровня, и эпидемии гриппа нет. Так прокомментировала ситуацию заведующая отделом организации эпидемиологических исследований городского филиала ДОЛЦ МОЗ Украины Н. Сметанина.

По информации отдела организации эпидемиологических исследований, в среднем в день медицинские учреждения регистрируют от 50 до 70 заболевших.

За предновогоднюю неделю в городе зарегистрировано 392 случая респираторно-вирусных заболеваний, что в 1,6 раза ниже порогового уровня. При этом заболеваемость среди взрослого населения (от 18 лет и старше) ниже порогового уровня в 7,2 раза. То есть, основное число заболевших на прошлой неделе составляли дети.

Необходимости в принятии ограничительных мер, в первую очередь в объявлении карантина, не было, говорят в городском филиале Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины. В школах как раз начались каникулы. Это, кстати, сразу отразилось на показателях заболеваемости: за выходные дни 24-25 декабря и понедельник 26 декабря, когда отпала необходимость обращаться в медучреждения за справками, регистрируемая общая заболеваемость формально снизилась еще существеннее – до показателей в два с половиной раза ниже расчетного порогового уровня. Судить о фактическом уровне заболеваемости, когда пациенты не обращаются в медучреждения, сложно, однако само по себе ограничение контактов во время каникул должно положительно повлиять на уровень заболеваемости в сторону его снижения.

Источник: Дзержинск – город шахтеров

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