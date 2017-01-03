Как принять наследство в зоне АТО. Пошаговая инструкция. Новости

Фонд «Восток SOS» разработал памятку по оформлению наследства на недвижимое имущество, расположенное на неподконтрольной украинской власти территории.

Основание: Гражданский Кодекс Украины (Главы 84-89), ЗУ «О временных мерах на период проведения АТО», Приказ Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 м929б/5 «Об утверждении порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины».

Кто имеет право? Наследование происходит по завещанию или по закону. В случае, если умерший (наследодатель) оставил завещание ‒ то наследники, упомянутые в нем, имеют право обратиться за принятием наследства.

При отсутствии завещания наследование происходит в порядке очередности:

первая очередь ‒ дети наследодателя (в том числе, зачатые при жизни и рожденные после его смерти), супруг/супруга, родители;

вторая очередь ‒ родные братья и сестры, дед, баба (по материнской и по отцовской линиям);

третья очередь ‒ родные дядя и тетя наследодателя;

четвертая очередь ‒ лица, которые проживали вместе с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства;

пятая очередь ‒ остальные родственники наследодателя (до шестой ступени родства включительно).

Каждая следующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предшествующей очереди, устранения их от права на наследование, непринятие ими наследства или отказа от его принятия.

Любой наследник (по завещанию или по закону) имеет право принять или не принять наследство.

ЕСЛИ НАСЛЕДСТВО ОФОРМЯЕТСЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ

Куда обращаться? В случае, если последним местом проживания наследодателя является населенный пункт, который находится на временно неподконтрольной территории (список таких населенных пунктов содержится в Распоряжении КМУ от 07.11.2014 М91085-р), или если основной массив наследства находится там, наследник может обращаться к любому нотариусу (государственному или частному) в любом населенном пункте на подконтрольной территории Украины.

Шаг 1. Обратиться в суд для установления факта смерти наследодателя, если он умер на неподконтрольной территории после 01 декабря 2014 года (все документы, выданные на той территории после определения ее неподконтрольной, не будут признаны властями Украины). Для этого родственникам умершего или их представителям нужно обратиться в любой местный суд на территории Украины с соответствующим заявлением. После принятия положительного решения судом необходимо получить свидетельство о смерти наследодателя в отделе РАГС.

Шаг 2. Обратиться к нотариусу для подачи заявления о принятии наследства (или об ином волеизъявлении наследника ‒, например, об отказе в принятии наследства). Такое заявление наследником подается лично или направляется по почте (в том числе, телеграммой) не позднее шести месяцев с момента открытия наследства (те. смерти наследодателя или признания его умершим). Если заявление подается по почте, подпись наследодателя на нем должна быть заверена нотариально.

Если вы не подали заявления вовремя, вы считаетесь утратившим право на наследство!

Если пропуск срока произошел по уважительной причине (например, не смогли покинуть неподконтрольную территорию в срок, суд долго рассматривал вопрос об установлении факта смерти наследодателя и др.)‚ вы можете обратиться в суд для определения дополнительного срока для принятия наследства (это возможно, если к тому времени никто не принял наследство).

В случае, если суд постановит позитивное решение, вы сможете подать документы для принятия наследства в нотариальную контору. После подачи заявления о принятии наследства, нотариус открывает наследственное дело. После открытия наследственного деле нотариус выдает наследнику справку с перечнем документов, которые необходимы для оформления наследства, с указанием размера платы за совершение нотариальных действий.

Шаг 3. Повторно обратиться к нотариусу и получить свидетельство о праве на наследство по истечении шести месяцев с момента открытия наследства. При этом, получить свидетельство можно и значительно позже ‒ выдача наследникам свидетельства о праве на наследство никаким сроком не ограничена.

При принятии наследства наследником по закону, необходимо заблаговременно подать нотариусу следующие документы:

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, удостоверяющие родство (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке и др.);

документы, подтверждающие право собственности наследодателя на транспортные средства, банковские счета и т.д. (в случае, если частью наследства является недвижимость, нотариус непосредственно получает о нем информацию из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество);

паспорт и идентификационный код наследника;

справку из ЖЭО (если наследник проживал вместе с наследодателем на момент его смерти).

Если нотариус отказывается совершать нотариальное действие (открывать наследственное дело, выдавать свидетельство о праве на наследство и прочее), по вашему требованию он обязан в письменной форме изложить причины отказа и в течение трех дней выдать соответствующее постановление. Отказ нотариуса совершать нотариальные действия может быть обжалован в суд.

Нотариусу запрещено безосновательно отказывать в совершении нотариального действия.

ЕСЛИ НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО БЫЛО ОТКРЫТО ДО НАЧАЛА КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ

Если наследственное дело было открыто до начала конфликта на неподконтрольной территории, вы не сможете «дооформить» наследство на подконтрольной территории Украины и получить свидетельство о праве собственности на наследство. Фактически, наследник лишен права повторно обратиться к другому нотариусу с заявлением о принятии наследства.

Шаг 1. Выяснить, не переехал ли нотариус, который открывал наследственное дело, на подконтрольную территорию Украины. Выяснить это можно через Единый реестр нотариусов Украины. Если нотариус выехал ‒ можно продолжить оформление документов у него.Если нотариус продолжает находиться на неподконтрольной территории, удерживая в своем распоряжении все нотариальные архивы, вариантом выхода из такой ситуации является предъявление иска в суд о признании права собственности на наследственное имущество в связи с невозможностью оформления наследства в нотариальном порядке.

Шаг 2. Предъявить иск в суд о признании права собственности на наследственное имущество.При предъявлении в суд иска обязательным является предоставление постановления нотариуса об отказе в совершении нотариального действия. Так как предоставить в суд такое постановление невозможно в связи с отсутствием самого нотариуса, следует предварительно обратиться в областное управление юстиции с целью получения информации о местонахождении интересующего наследственного дела. В ответе на запрос будет информация об отсутствии доступа к делу с рекомендацией обратиться в суд. Полученный ответ будет подтверждением невозможности оформления наследства в нотариальном порядке.