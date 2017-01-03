Курц и Климким прибыли в Мариуполь (Фото). Главная

Сегодня, 3 декабря, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Австрии, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Себастиан Курц прилетели в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, с социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также с реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Климкин и Курц собираются обсудить планы Австрии по председательству в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в Украине.

Планируется, в том числе, обсуждение перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и укрепления потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Также запланирована встреча министров с руководством Донецкой областной, Мариупольской городской администрациями и членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу. В качестве первой своей поездки в роли главы ОБСЕ Курц заявил Донбасс.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета

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