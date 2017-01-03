Как Мариуполь встречал Новый год под елочкой и на катке (Видео). Новости

Новый 2017 год жители Мариуполя встречали не только дома в кругу семьи, но и у главной елки города. В новогоднюю ночь здесь было многолюдно, играла веселая музыка, жители зажигали бенгальские огни, танцевали, фотографировались с Дедом Морозом.
Многие пришли на праздник с горячительными напитками. В честь праздника им никто не мешал веселиться.
На месте дежурили наряды патрульной полиции.
Праздничные гуляния также развернулись в каждом районе города. Многолюдно было и на открытом катке, который работал с 01:00 до 05:00. Очередь длиной в несколько десятков метров сохранялась до самого утра.
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