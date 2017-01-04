Нужно ли оплачивать коммуналку за оставленное на неподконтрольной территории жилье?. Главная

В соответствии с законодательством, после того, как Украина вернет себе контроль над Донбассом, переселенцы будут вынуждены полностью оплачивать всю сумму квартплаты, которая накопилась за время вооруженного конфликта.

Этого можно избежать лишь в двух случаях. В первом случае для этого в квартире должны быть установлены счетчики на воду и тепло. Тогда людям не придется оплачивать коммунальные услуги, ведь фактически они ни теплом, ни водой не использовались.

В противном случае придется предъявлять доказательства того, что переселенец все это время не жил у себя в квартире. При отсутствии счетчиков оплата начисляется соответственно действующему законодательству. Если человек и его семья временно не проживают в квартире, то за это время они могут не платить.

Норма действительна исключительно в том случае, если есть возможность подтвердить отсутствие документально. Для подтверждения подойдут договор аренды, справка с места работы и другие документы.

Источник: Знамя индустрии

Читайте также: