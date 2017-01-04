В 2016 году больше всего налога на недвижимость заплатил Мариуполь, Бахмут и Славянск. Новости

За период январь – ноябрь 2016 года местные бюджеты Донецкой области получили более 33 млн грн от владельцев недвижимости, что вдвое превышает прошлогодние показатели. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Лидирующие позиции по уплате налога занимают владельцы недвижимости:

Мариуполя – 1,14 млн грн;

Бахмутского района – 6,3 млн грн;

Славянского района – 4,2 млн грн.

Почти 85% от общей суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка перечислили юридические лица, а доля физических лиц-владельцев недвижимости составляет лишь 15%.

В Донецкой области зарегистрировано 1912 юридических лиц, являющихся владельцами более 9 тыс. объектов недвижимости. Задекларированная ими сумма налога составляет 38,9 млн грн, что на 16,2 млн грн больше по сравнению с показателями 2015 года.

Что касается физических лиц-владельцев недвижимого имущества, то по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли в 6 раз, и достигли отметки в почти 4,5 млн грн.