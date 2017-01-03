Во время новогодних праздников спасатели на Донетчине обезвредили 17 взрывоопасных предметов. Главная

В течение праздничных дней, с 31 декабря 2016 года по 2 января 2017 года, на территории Донецкой области продолжались работы по расчистке территории от взрывоопасных предметов. Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и обезвредили 17 боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На территории Славянского района пиротехники изъяли и обезвредили 10 единиц реактивных снарядов калибром 132 мм, 2 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, минометную мину калибром 82 мм и минометную мину калибром 50 мм.

На территории Марьинского района была изъята и обезврежена граната РПГ-22 и минометная мина калибром 82 мм.

На территории Константиновского района была обезврежена минометная мина калибром 125 мм.

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