Минский план по Донбассу не имеет перспектив, – Маломуж. Главная

Для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо подключение влиятельных государств и разработка «дорожной карты» с их участием. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сообщает «112 Украина».

«Этот план, который мы имеем в Минске, не имеет таких перспектив ни в 2017, ни в 2018 году, потому что мы видим, что эта ситуация часто используется и Россией, и в некоторой степени и нашими силами. И Россия этим спекулирует, диктует свои условия, соответственно, и мы никуда не двигаемся. В данной ситуации заходим в тупик. В данный момент, если мы говорим о наращивании вооруженных сил, это очень правильный ход в плане предпосылки для хороших переговоров и в 2017, и в 2018 году», – отметил Маломуж.

По его словам, для серьезных изменений на Донбассе необходимо подключение мировых сверхдержав.

«Самое главное, если мы говорим о серьезных изменениях и выходе из ситуации, о полном завершении конфликта на Донбассе и сохранении территорий, – это подключение мощных сил и игроков. Но не только на основе, что они любят Украину. Предполагается, что новая команда, и конгресс, и сенат США – это первые участники, другие мощные страны будут предлагать выход из ситуации под эгидой стран мира. Тогда и Россия, которая имеет критические проблемы, уже будет сговорчивее в этих вопросах, и «дорожная карта» по Украине под эгидой этих стран, плюс Россия и Украина, будет реальной», – пояснил он.

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