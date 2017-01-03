Жительница Покровска штамповала для «ДНР» паспорта Украины и справки переселенцев, – СБУ (Фото, Видео). Главная

Служба безопасности Украины задержала жительницу Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.). Женщина подозревается в изготовлении фиктивных документов «по заказу боевиков "ДНР"». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обыска в доме женщины оперативники спецслужбы обнаружили:

16 паспортов граждан Украины с признаками подделки;

устройство для изготовления гербового оттиска на фотографиях в паспортах;

незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц;

свидетельства о рождении лиц;

заявления о потере или похищении паспорта;

заявления о назначении всех видов социальных платежей;

40 готовых справок временно перемещенных лиц;

60 комплектов фотографий для вклеивания в документы.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.













Фото и видео пресс-службы СБУ

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