Жительница Покровска штамповала для «ДНР» паспорта Украины и справки переселенцев, – СБУ (Фото, Видео). Главная

Жительница Покровска штамповала для «ДНР» паспорта Украины и справки переселенцев, – СБУ (Фото, Видео)

03.01.17 17:36 dnews.dn.ua Новости 8

Жительница Покровска штамповала для «ДНР» паспорта Украины и справки переселенцев, – СБУ (Фото, Видео)

Служба безопасности Украины задержала жительницу Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.). Женщина подозревается в изготовлении фиктивных документов «по заказу боевиков "ДНР"». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обыска в доме женщины оперативники спецслужбы обнаружили:

  • 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки;
  • устройство для изготовления гербового оттиска на фотографиях в паспортах;
  • незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц;
  • свидетельства о рождении лиц;
  • заявления о потере или похищении паспорта;
  • заявления о назначении всех видов социальных платежей;
  • 40 готовых справок временно перемещенных лиц;
  • 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Фото и видео пресс-службы СБУ

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