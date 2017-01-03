Жительница Покровска штамповала для «ДНР» паспорта Украины и справки переселенцев, – СБУ (Фото, Видео). Главная

Служба безопасности Украины задержала жительницу Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.). Женщина подозревается в изготовлении фиктивных документов «по заказу боевиков "ДНР"». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Во время обыска в доме женщины оперативники спецслужбы обнаружили:
- 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки;
- устройство для изготовления гербового оттиска на фотографиях в паспортах;
- незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц;
- свидетельства о рождении лиц;
- заявления о потере или похищении паспорта;
- заявления о назначении всех видов социальных платежей;
- 40 готовых справок временно перемещенных лиц;
- 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Фото и видео пресс-службы СБУ
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