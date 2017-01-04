Боксер из Горловки вошел в ТОП-20 перспективных боксеров по версии ESPN. Новости

Боксер из Горловки Иван Голуб вошел в ТОП-20 перспективных боксеров по версии американского спортивного телеканала ESPN – украинский спортсмен занял пятую строчку рейтинга.

Как говорится в сообщении телеканала ESPN, 27-летний украинец выступает в полусреднем весе и как любитель одержал 270 побед при 32 поражениях.

Спортивное прозвище Ивана Голуба – «Нью-Йоркский левша».

«"Нью-Йоркский левша" был пятикратным Чемпионом Украины и одержал 270 побед при 32 поражениях как любитель. Он стремительно развивается как профессионал и 2016 год был годом его успеха, в котором он завоевал 4 победы, причем все – нокаутами. В сентябре он в третьем раунде отправил в нокаут опытного Джеймса Стивенсона», – говорится в сообщении.

Украинский боксер с 2014 года, с начала вооруженных действий на Донбассе, проживает в США и в 2016 году стал Чемпионом Северной Америки по версии WBC.

Источник: Вчасно