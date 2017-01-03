В Константиновке в первый день нового года родились 3 мальчика. Главная

По состоянию на 3 января в Константиновке (Донецкая обл.) родились пока 3 малыша. Об этом сообщили в Константиновском родильном доме.
Первым криком о своем рождении 1 января в 00:05 возвестил мальчик. И в течение 1 января родились еще 2 мальчика.
2 и 3 января (по данным на 10:30) пока не родился никто.
Всего же за прошлый год в Константиновке родилось 840 малышей, что на 80 больше, чем в 2015 году. Количество мальчиков и девочек за последние 2 года было приблизительно одинаково.
Источник: Знамя индустрии
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