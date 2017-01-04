Как уволиться переселенцу, чтобы получить пособие по безработице. Главная

Для постановки на учет в центре занятости и получения пособия по безработице при увольнении следует в обязательном порядке требовать трудовую книжку и справку о размере доходов.

Если переселенец зарегистрирован как безработный, но при этом не имеет документов об увольнении и трудовой книжки, то он может получать помощь по безработице согласно действующему законодательству. Но до того, как будет подтвержден факт увольнения, внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) будет получать минимальную социальную помощь.

Для получения статуса безработного нужно предоставить в любой удобно расположенный к Вам центр занятости следующие документы:

паспорт гражданина Украины (или другой документ, удостоверяющий личность)

справку о присвоении идентификационного кода (при наличии)

трудовую книжку (при наличии)

документы об образовании (при наличии)

военный билет (в случае необходимости)

Регистрация в центре занятости проводится независимо от места прописки!

Когда начисляется пособие по безработице:

Если вы официально работали в течение 6 месяцев за последний год и уволились по соглашению сторон (ст.36., п.1 КЗоТ Украины), пособие по безработице выплачивается с 8 дня после регистрации застрахованного лица в установленном порядке в государственной службе занятости и предоставления статуса безработного. Продолжительность выплаты не может превышать 270 дней.

(ст.36., п.1 КЗоТ Украины), пособие по безработице после регистрации застрахованного лица в установленном порядке в государственной службе занятости и предоставления статуса безработного. Продолжительность выплаты не может превышать 270 дней. Если Вы официально работали в течение 6 месяцев за последний год и ушли с предыдущей работы по собственному желанию , (ст.38 КЗоТ Украины), пособие выплачивается с 91-го дня после регистрации застрахованного лица в установленном порядке в государственной службе занятости и предоставления статуса безработного, если за это время соответствующую работу Вам не подобрали.

, (ст.38 КЗоТ Украины), пособие после регистрации застрахованного лица в установленном порядке в государственной службе занятости и предоставления статуса безработного, если за это время соответствующую работу Вам не подобрали. Если Вы официально работали в течение 6 месяцев за последний год и уволились по соглашению сторон (ст.36., П.1 КЗоТ Украины) или в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников (ст.40., п.1 КЗоТ Украины) и хотите открыть собственное дело , то Вы можете получить помощь по безработице единовременно для организации предпринимательской деятельности . Желающим основать собственное дело предоставляются профориентационные услуги и услуги по профессиональному обучению основам предпринимательской деятельности.

(ст.36., П.1 КЗоТ Украины) или в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников (ст.40., п.1 КЗоТ Украины) , то Вы можете получить . Желающим основать собственное дело предоставляются профориентационные услуги и услуги по профессиональному обучению основам предпринимательской деятельности. Если Вы не были официально трудоустроены, Вам не будет начислено пособие по безработице, но будет предоставлена бесплатная помощь в поиске работы.

Как сообщалось ранее, фонд соцстраха определил размеры пособия по безработице на начало 2017 года. Минимальный размер пособия по безработице составляет:

544 грн – для застрахованных безработных со стажем меньше 6 месяцев (и других лиц, указанных в ч. 2 ст. 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы»);

1160 грн – для застрахованных безработных со стажем более 6 месяцев (указаны в ч. 1 ст. 22 Закона).

Минимальный размер пособия утвержден постановлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы от 30 ноября 2016 года №122.

Ранее пособие составляло 544 грн и 80% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц соответственно для этих категорий.

Важно! Если переселенец хочет продолжать получать адресную помощь для ВПЛ или восстановить ее (для трудоспособной категории граждан помощь составляет 442 грн в месяц) он должен в 3-дневный срок информировать уполномоченный орган (Управление труда и социальной защиты населений, в котором он состоит на учете как ВПЛ):

о факте пребывания на учете в качестве безработных;

о факте трудоустройства.

Если лицо, которому назначено пособие, было не трудоустроенным, а при трудоустройстве не уведомило об этом УТСЗН, – выплата адресной помощи будет прекращена.

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