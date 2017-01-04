Фискалы Донетчины разоблачили аграриев-экспортеров, которые уклонялись от уплаты налогов. Новости

В Донецкой области в результате проведения мониторинга экспортных операций субъектов внешнеэкономической деятельности и проверки законности цепей поставок сельскохозяйственной продукции разоблачен ряд предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности фигурантов, проведено 9 обысков, по результатам которых изъято более 10 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 61 млн грн, а также документы бухгалтерского, налогового, складского учета, черновые записи и компьютерная техника.

По указанным фактам зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Главное управление ГФС в Донецкой области продолжает проводить комплекс широкомасштабных организационно-практических мероприятий «Рубеж-2016», направленных на противодействие незаконному перемещению товаров через таможенную границу Украины.