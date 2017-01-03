В пьяной драке под Волновахой убийцей военнослужащего оказался его сослуживец. Новости

Подозреваемый в убийстве военнослужащего в Волновахском районе задержан. Им оказался сослуживец погибшего. Об этом сегодня, 3 января, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

2 января ночью в результате бытового конфликта между военнослужащими и гражданскими в селе Донское Волновахского получил смертельное огнестрельное ранение военный. Также получил ранения и был госпитализирован местный житель. Участники конфликта были в алкогольном опьянении.

В тот же день сотрудники Волновахского отдела полиции совместно с военной службой правопорядка установили всех участников и свидетелей происшествия. По подозрению в совершении преступления был задержан военнослужащий той же воинской части. У него изъято орудие преступления – огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу.

Сейчас житель Запорожья 1973 г.р. задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания Волновахского ОП.

Продолжается досудебное расследование. Материалы уголовного производства, предварительно открытого по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, будут направлены в военную прокуратуру.

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