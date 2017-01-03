Троллейбусы Славянска заговорили на украинском языке. Новости

Звуковые объявления в троллейбусах Славянска (Донецкая обл.) теперь выходят на украинском языке.

Такие изменения в работе общественного транспорта жители города заметили с 1 января 2017 года.

Кроме того, вследствие процесса декоммунизации изменились и сами названия остановок. К примеру, улица и остановка Урицкого теперь носят название Ярослава Мудрого, а бульвар Пасова – имени Героев Крут.

Отметим, летом 2016 года новые названия улиц начал называть единственный звуковой светофор в городе у торгового центра «Глобус».

Источник: Деловой Славянск

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