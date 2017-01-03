Размер социальной стипендии – до 2 тыс. грн. Нужно успеть оформить до февраля. Новости

Размер социальных стипендий студентам высших учебных заведений составит от 1000 до 2000 грн. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«Размеры социальных стипендий – от одной до двух тысяч гривен, которые будут получать студенты-сироты и студенты, лишенные родительской опеки», – сказал министр.

Также он уточнил, что в учебных заведениях I-II уровней аккредитации минимальный размер социальной стипендии составит 750 грн в месяц.

Рева подчеркнул, что для получения социальных стипендий студенты к концу февраля должны обратиться с заявлениями в свои высшие учебные заведения.

«Если до 1 марта они не обратятся с заявлением, а обратятся после 1 марта, то стипендии будут назначаться с месяца обращения, а если до 1 марта, то с 1 января», – пояснил министр.

В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины, с 1 января 2017 года выплата социальных стипендий будет осуществляться через высшие учебные заведения следующим категориям студентов:

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

детям шахтеров, имеющих соответствующий стаж подземной работы или стали инвалидами I или II группы или погибли в результате несчастного случая на производстве;

лицам, признанным участниками боевых действий и их детям;

детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов;

детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста;

детям, которые являются внутренне перемещенными лицами.

Также в Министерстве социальной политики напомнили, что 28 декабря Кабинет Министров утвердил размер минимальной академической стипендии на уровне 1100 грн, а размер повышенной стипендии – 1600 грн.

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