Новогодние дни «глава ДНР» Захарченко провел в Москве, – Кобзон. Главная

«Глава ДНР» Александр Захарченко находится в Москве. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» 2 января поздно вечером заявил певец Иосиф Кобзон, сообщает «Украинская правда».

«Сегодня, кстати, в Москве Захарченко, глава Донбасса, я после встречи с вами с ними встречаюсь», – заявил Кобзон, назвав «главой Донбасса» лишь Захарченко.

Никаких сообщений на сайтах «ДНР» о поездке Захарченко не было.

При этом Кобзон заявил, что Донбасс «не хочет уходить с Украины». «Донбасс просит того же: дайте нам возможность развиваться достойно самостоятельно. Мы работаем, спускаемся под землю, добываем уголь, мы хотим жить так, как жили при Советском Союзе», – заявил он.

Кроме того, Кобзон оскорбительно отозвался об Украине, а также о президентах США и Украины.

«Украина – это американские марионетки. Я их даже всех пофамильно переделал: "дурак" Обама, Петр "потрошенко"…Да дурак он, Обама, он самый настоящий "дурак" Обама. Он же полез не потому, что он защищал демократию и нанял этих негодяев — "потрошенко", Яценюка и других», – заявил Кобзон.

Кобзон снова повторил «страшилку» о НАТО возле границ РФ: «Рядышком граница России. НАТО, которое приближается, если они захватывают Донбасс, они ставят свое стратегическое оружие на границе с Россией. Вот почему им нужен Донбасс. Почему они кормят Украину».

«Я 8 командировок совершил уже в мой Донбасс», – признался Кобзон, имея в виду «ДНР» и «ЛНР», т.к. въезд в Украину ему запрещен.

На вопрос, кто же должен принять решение, чтобы война закончилась, он заявил: «Что можно сделать? У меня есть много рецептов. Нужно ждать инаугурации Трампа и его позиции. И кончится это либо войной Третьей мировой, либо это будут искать консенсус, как Кеннеди с Хрущевым».

Читать также: