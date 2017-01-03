Как правильно получить пособие переселенца, чтобы потом не быть должным государству. Новости

По состоянию на 26 декабря в Украине на учете в органах социальной защиты состоят 1, 657 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), 1,015 млн из них получают адресную помощь переселенца. При этом суммы адресной помощи отдельной семье могут отличаться. О критериях, которые влияют на размер «переселенческого» пособия рассказала главный специалист Мариупольского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Елена Шинкарева.

Для получения денежной помощи первым делом уполномоченный представитель обращается по фактическому месту жительства семьи в «Ощадбанк» для открытия текущего счета.

Заявитель предъявляет паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, и подает заявление о предоставлении денежной помощи (для назначения пособия впервые).

При повторном обращении (при восстановлении выплат) в документе указывают о наличии или об отсутствии изменений, влияющих на назначение пособия. В заявлении указываются сведения обо всех членах семьи, претендующих на получение денежной помощи:

фамилия, имя и отчество;

число, месяц, год рождения;

серия, номер паспорта гражданина Украины, кем и когда выдан, для иностранцев или лиц без гражданства – серия, номер паспортного документа и вида на жительство;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (не указывается физическими лицами, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующий орган государственной фискальной службы и имеют отметку в паспорте);

зарегистрированное и фактическое место жительства (пребывания);

реквизиты счета уполномоченного представителя семьи в уполномоченном банке, на который будет перечисляться пособие;

наличие у любого из членов семьи во владении жилого помещения, расположенного вне зоны АТО;

наличие во владении всех членов семьи транспортных средств, подлежащих государственной регистрации и учета в Госавтоинспекции (с указанием срока эксплуатации и даты выпуска);

наличие у любого из членов семьи на депозитном банковском счете денежных средств размером, превышающем 10-кратный прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц;

место работы и время, с которого человек там числится.

К заявлению прилагается копия свидетельства о браке, копии свидетельств о рождении детей, письменное согласие произвольной формы о выплате денежной помощи уполномоченному представителю семьи от других членов семьи и согласие на обработку персональных данных. С целью определения даты, времени и адреса подачи заявления уполномоченный представитель семьи обращается в контакт-центр уполномоченного банка.

В течение 10 дней после предоставления заявления и необходимых документов, дают положительный либо отрицательный ответ касаемо назначения пособия. Об этом информируют представителя семьи.

Министерство социальной политики после поступления заявок, не позднее трех рабочих дней, перечисляет соответствующие средства структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения. Последние в течение двух дней перечисляют средства на счета уполномоченных органов.

Важно! Представитель семьи, которому положено пособие, обязан сообщать уполномоченному органу об изменении обстоятельств, влияющих на назначение пособия, в течение трех дней.

Суммы пособия, выплаченные вследствие предоставления документов с недостоверными сведениями, возвращаются переселенцем по требованию уполномоченного органа.

Напомним, что сумма выплат переселенцам составляет:

для нетрудоспособных лиц (пенсионеры, дети) – 884 грн на одного человека (члена семьи);

для трудоспособных лиц – 442 грн на одного человека;

для инвалидов – прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

При этом общая сумма пособия на семью рассчитывается путем сложения всех выплат на каждого члена семьи и не может превышать 2400 грн.

Если в составе семьи, есть лица трудоспособного возраста, которые официально не работают, то в течение двух месяцев со дня назначения пособия, размер выплат для них на следующие два месяца уменьшается на 50 %, а на следующий период – прекращается.

Размер полученной денежной помощи не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством.

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