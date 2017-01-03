В 2016 году «Укроборонпром» на 100% выполнили госзаказ по вооружению ВСУ. Новости

Предприятия-участники Государственного концерна «Укроборонпром» на 100% выполнили государственный оборонный заказ 2016 года. Концерн поставляет Вооруженным силам Украины новую, изготовленную «с нуля» и модернизированную технику. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Выполнение государственного оборонного заказа является главным приоритетом нашей деятельности, это результат работы и тесного сотрудничества всех предприятий" Укроборонпрома ", а также приобщенных к этому процессу отечественных производителей. 80 тыс. наших сотрудников и более 200 тыс. работников предприятий-смежников вовремя и качественно справились с задачей государства», – заявили в пресс-службе.

Всего по государственному оборонному заказу от «Укроборонпрома» военным передано 2139 единиц новой и модернизированной техники, из них:

бронетанковой техники – 109 единиц;

вооружение ВВС и ПВО – 36 единиц;

ракетно-артиллерийского – 766 единиц№

ракет и боеприпасов – 712;

специальной техники (средства связи, радиоэлектронной борьбы и навигации) – 516 единиц.

Отметим, что кроме производства и модернизации новой техники, Концерн выполняет работы по восстановлению и ремонту военной техники. Поэтому за 9 месяцев работы в 2016 году «Укроборонпром» в целом передал в войска 6209 единиц нового, модернизированного и отремонтированного ВВТ.

В этом году «Укроборонпром» также разработал и представил новейшие образцы вооружения для украинской армии, а именно:

беспилотный минибронетраспортер «Фантом»,

БПАК «Горлица»,

самоходный минометный комплекс,

отечественные минометы по стандартам НАТО,

боевые модули «Тайпан», «Вий», «Дуплет»

и др.

Как сообщалось ранее, в 2017 году «Укроборонпром» начинает производить новое оружие по стандартам НАТО, в частности, подписан меморандум о выпуске винтовки М16 модели WAC47.