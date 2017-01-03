В 2016 году «Укроборонпром» на 100% выполнили госзаказ по вооружению ВСУ. Новости

Предприятия-участники Государственного концерна «Укроборонпром» на 100% выполнили государственный оборонный заказ 2016 года. Концерн поставляет Вооруженным силам Украины новую, изготовленную «с нуля» и модернизированную технику. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
«Выполнение государственного оборонного заказа является главным приоритетом нашей деятельности, это результат работы и тесного сотрудничества всех предприятий" Укроборонпрома ", а также приобщенных к этому процессу отечественных производителей. 80 тыс. наших сотрудников и более 200 тыс. работников предприятий-смежников вовремя и качественно справились с задачей государства», – заявили в пресс-службе.
Всего по государственному оборонному заказу от «Укроборонпрома» военным передано 2139 единиц новой и модернизированной техники, из них:
- бронетанковой техники – 109 единиц;
- вооружение ВВС и ПВО – 36 единиц;
- ракетно-артиллерийского – 766 единиц№
- ракет и боеприпасов – 712;
- специальной техники (средства связи, радиоэлектронной борьбы и навигации) – 516 единиц.
Отметим, что кроме производства и модернизации новой техники, Концерн выполняет работы по восстановлению и ремонту военной техники. Поэтому за 9 месяцев работы в 2016 году «Укроборонпром» в целом передал в войска 6209 единиц нового, модернизированного и отремонтированного ВВТ.
В этом году «Укроборонпром» также разработал и представил новейшие образцы вооружения для украинской армии, а именно:
- беспилотный минибронетраспортер «Фантом»,
- БПАК «Горлица»,
- самоходный минометный комплекс,
- отечественные минометы по стандартам НАТО,
- боевые модули «Тайпан», «Вий», «Дуплет»
- и др.
Как сообщалось ранее, в 2017 году «Укроборонпром» начинает производить новое оружие по стандартам НАТО, в частности, подписан меморандум о выпуске винтовки М16 модели WAC47.
Комментарии